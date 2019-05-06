В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, подчеркнула, что футболист – человек неравнодушный.

– Без оценки личности Кокорина наказание не может быть объективным и справедливым, – сказала Стукалова. – Нужно руководствоваться принципом гуманизма. Человека характеризует его отношение к людям, а Кокорин – человек неравнодушный. Он скорее отдаст, чем возьмет. Он руководствуется принципом: если не я, то кто?

Кокорин никогда не руководствовался чувством выгоды. Поэтому столько человек его поддержали в этой ситуации. Его ребенок уже научился говорить слово "папа". И когда он говорит "папа", супруге приходится лишь показывать лишь на медали и кубки. (Александр Рогулев)​

Обвинение назвало срок для Кокорина и Мамаева. Live суда!