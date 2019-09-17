Адвокат: Кокорин заключил контракт с «Зенитом»

Адвокат нападающего Александра Кокорина Юрий Падалко сообщил, что форвард вчера заключил новый контракт с «Зенитом». Сегодня футболист вышел на свободу по УДО после отбывания тюремного срока.

— У Мамаева — действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар». Кокорин буквально вчера заключил трудовое соглашение с «Зенитом». Поэтому он будет в составе «Зенита», — сказал Падалко. (Александр Рогулев)

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области. 17 сентября они вышли по УДО.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что рассчитывает на Кокорина. Руководство кубанцев же заявило, что Мамаев покинет команду. Кокорин перешел в «Зенит» из «Динамо» в январе 2019 года.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Онлайн