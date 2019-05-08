Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, заявил о намерении подать апелляцию на решение Пресненского районного суда приговорить его подзащитного к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима.

– Обязательно подарим апелляцию, – сказал Вячеслав Барик корреспонденту "СЭ".

Суд приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключении в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого - на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: приговор. Live!