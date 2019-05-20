Адвокат Кирилла Кокорина заявил, что судом допущено неправильное применение уголовного закона

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал о подаче апелляции. По его словам, судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения.

- Мною подана апелляция на приговор Кириллу Кокорину, - отметил Барик. - Судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения.

Так, сначала суд пришел к обоснованному выводу о незаконности предложенной обвинением квалификации действий подсудимых как совершенных группой лиц по предварительному сговору. Суд указал, что из установленных обстоятельств дела не усматривается наличие у подсудимых предварительной договоренности на совершение преступлений, распределения ролей или иных действий, направленных на подготовку к совместному совершению преступлений.

При этом, судом было справедливо отмечено, что диспозицией статей 115 и 116 УК РФ не предусмотрено совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и предложенная квалификация действий подсудимых со ссылкой на ч. 2 ст. 35 УК РФ является излишней, как непредусмотренная законом.

Однако далее по тексту приговора, в противоречие указанным выводам, суд, в качестве обстоятельства отягчающего наказание подсудимых, признал совершение преступлений в составе группы лиц, что повлекло незаконное увеличение размера наказания. При этом суд не переквалифицировал действия осужденных путем изменения ссылки с ч. 2 ст. 35 УК РФ на ч. 1 ст. 35 УК РФ – совершение преступления группой лиц. Указанные противоречия образуют основания для изменения приговора, как постановленного с нарушением закона.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, к 1 году и 5 месяцам - Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Они признаны виновными в побоях и хулиганстве в деле о двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Арман Мкртчян)