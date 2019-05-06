Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, во время прений сторон в суде на слушании дела по его подзащитному, а также по его брату, футболисту "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву считает, что к Кокорину-младшему отношение несправедливое.

– Да, он еще не успел совершить так много добрых дел, но он еще молод, у него впереди вся жизнь, – сказал Барик. – Тем не менее, он почему-то указан в этом деле как главный злодей. Мы видели запись с видеорегистратора автомобиля Соловчука. Не надо быть специалистом, чтобы понять: поводом для конфликта было противоправное действие Соловчука по отношению к Мамаеву. И кстати, у него был повод для оговора ребят: чтобы на него не повесили ремонт автомобиля Маслий, который пострадал из-за неправомерных действий Соловчука.

Очень некрасиво перевирание фактических обстоятельств. Ребята признают факт причинения повреждений Соловчуку. Незачем перебирать всю правду. Я не вижу ни смысла ни причины, чтобы молодые ребята затеяли драку. Они ведь не с Соловчуком завтракать собирались. Кому он нужен вообще? Тут нет логики. Нам никто не может объяснить, зачем и почему ребятам был нужен конфликт?

По видео видно четкая артикуляция Пака. Там все прекрасно видно. Особенно когда это буквы "е" и "б"! Так что когда хамло, это хамло. А когда "еб", это "еб". Уж извините, я стараюсь не выражаться. (Александр Рогулев)

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