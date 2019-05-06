Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла, в ходе прений сторон на заседании суда выразил сомнение в том, что его подзащитный мог нанести вред здоровью пострадавшему. Он считает, что чиновнику Минпромторга Денису Паку есть, что скрывать.

– В "Кофемании" Александр по-отечески обнимал своего брата, оттаскивал его.

Судья под общий смех удивился: "Вы кого вообще защищаете?"

– Они же вместе идут, как единое целое...

Да как Кирилл пощечиной нанес легкий вред здоровью? В таком случае он уже должен быть чемпионом мира по пощечинам, знаете такой вид спорта? Как у Александра было бы наград уже.

У Пака три адвоката, как вы знаете. Значит, человеку есть, что скрывать. Не просто так Пак менял показания в ходе процесса. (Александр Рогулев)

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