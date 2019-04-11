Адвокат гуляет с собакой Кокорина у здания суда

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина прогулялся возле здания Пресненского суда города Москвы с собакой своего подзащитного. В это время специальные службы проверяли информацию о минировании помещения.

Напомним, братья Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live