17:09 11 апреля | Футбол — РПЛ

Адвокат гуляет с собакой Кокорина у здания суда

Адвокат Барик гуляет с собакой Кокорина. Фото Инстаграм Татьяны Стукаловой
Адвокат Барик гуляет с собакой Кокорина. Фото Инстаграм Татьяны Стукаловой
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Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина прогулялся возле здания Пресненского суда города Москвы с собакой своего подзащитного. В это время специальные службы проверяли информацию о минировании помещения.

Напомним, братья Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

 Суд над Кокориным и Мамаевым: Live

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