Адвокат гуляет с собакой Кокорина у здания суда

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина прогулялся возле здания Пресненского суда города Москвы с собакой своего подзащитного. В это время специальные службы проверяли информацию о минировании помещения.
Напомним, братья Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.
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Справедливо ли решение суда оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО до 25 сентября?
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