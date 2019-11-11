Адвокат: «Глушаков требует возместить ему 201 миллион рублей из-за видео из бани»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, Дарьи, рассказал «СЭ» об иске футболиста против экс-супруги. По словам адвоката, поводом для иска стало видео годичной давности, на котором Дарья застает Дениса в бане с любовницей.

Супруги развелись 3 августа 2019 года. 11 ноября стало известно, что Денис Глушаков подал иск о защите чести и достоинства.

— Иск Глушакова, традиционно, очень смешной, как и все его предыдущие, — начал Жорин. — Поводом послужило видео из бани, которое было обнародовано год назад. Денис очень сильно обиделся и считает, что из-за этого видео вся его карьера пошла под откос. При этом Глушаков утверждает, что на видео не просто какая-то девушка, а член футбольной команды, а также считает, что произошло бесцеремонное вмешательство в его личную жизнь. В результате этого Денис понес убытки, которые он оценил в 201 миллион рублей. Кроме того, он требует еще 2 миллиона компенсации за моральные страдания из-за появления порочащей его информации, и еще 1 миллион за вмешательство в личную жизнь.

— Смешно, что Глушаков посчитал убытки вплоть до копейки: указана сумма в 201 миллион, 334 тысячи, точно не вспомню, сколько рублей и 60 копеек, — отметил адвокат. — Видимо, эти 60 копеек очень важны. Я так понимаю, что Глушаков считал убытки около года, как раз с того момента, как видео появилось в сети, и вот, наконец, подсчитал. Далее Денис просит, чтобы суд обязал Дарью опровергнуть информацию о том, что измена с девушкой легкого поведения является аморальной. Я не понял, то ли Глушаков считает, что измена с девушкой легкого поведения — это не аморально, то ли считает, что измены не было. Из иска не совсем понятно. Также Глушаков просит опровергнуть информацию о том, что он избивал жену, причем по тексту тоже непонятно: или Денис считает, что не бил Дарью, или же считает, что избиение не является нарушением закона. Очевидно, что этот иск, по крайней мере, в его текущем виде, не подлежит удовлетворению. (Иван Торопцев)

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