Адвокат чиновника Пака удовлетворена приговором для Кокорина и Мамаева

Адвокат и представитель директора департамента Минпромторга Дениса Пака Наталья Шатихина сообщила, что удовлетворена приговором по делу об участии нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре столицы в октябре 2018 года. В одной из них в кафе пострадал чиновник Пак.

Сегодня, 8 мая, прошло заседание в Пресненском суде Москвы по данному делу. Суд приговорил братьев Кокориных к заключении в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Мы удовлетворены приговором, - заявила Шатихина. - Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание, не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда. Посколько к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания, после вступления приговора в силу у них появляется право на УДО. Поэтому наказание излишне строгим не является.

Уголовная ответственность в этом смысле ценнее наказания. По своей природе это социальное, то есть общественное, осуждение. Хулиганство – преступление против общества, необходимо, чтобы люди понимали – перед ним и держать потом ответ.

К сожалению, непристойное, агрессивное поведение в общественных местах с применением насилия к случайным людям, когда обычные граждане оказываются беззащитными перед действиями хулиганов, в последние десятилетия встречается все чаще и давно перекочевало из неблагополучной среды в повседневную жизнь. И в этом деле говорить о "футболистах", "звёздных фигурантах дела"и показательном процессе наверное, не совсем правильно. Это необоснованно задевает огромное количество людей, для которых футбол – страсть. Никто из потерпевших в то утро не узнал в подсудимых спортсменов. Были одни люди, которые нападали на других людей. Очень важно на наш взгляд дать посыл обществу, что подобное поведение неприемлемо.



Если в результате данного громкого дела хоть кто-то, оказавшись в похожей ситуации, напишет заявление вместо того, чтобы просто уйти, а дебошир будет всеми силами пытаться загладить свою вину перед обществом, понимая возможные юридические последствия, мы сделаем ещё один, пусть и маленький, шажок в сторону более здорового общества.

Изначально мы понимали, что с противоположной стороны будет задействованы мощнейшие PR ресурсы, а основным средством воздействия будет обвинение в провокациях самих потерпевших.

Для потерпевших и их близких пришедшее время было очень непростым эмоционально. Думаю, оказавшись поневоле участниками громкого процесса, сегодня они испытывают облегчение.

Показательно, что никто из пострадавших не изменил своей позиции. Наверное, самый главный "неюридический" вывод из всей этой ситуации – надо везде оставаться людьми: на футбольном поле, в общественных местах, в зале суда. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: приговор. Live!

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