Адвокат бывшей жены Глушакова сообщил, что суд установил вывод футболистом из семейного бюджета около 200 миллионов рублей

Никулинский суд Москвы получил выписки из банков, согласно которым полузащитник "Ахмата", экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков вывел из семейного бюджета более 200 миллионов рублей на подконтрольные ему счета, заявил адвокат экс-супруги Глушакова Дарьи Денис Жорин.

- В Никулинский суд поступили официальные ответы из различных банков о том, что Глушаков вывел из совместно нажитого имущества более 200 миллионов рублей, - цитирует адвоката ТАСС.

В феврале нынешнего года Никулинский суд Москвы в закрытом режиме расторг брак Глушакова. Также суд установил порядок общения футболиста с двумя дочерьми. Кроме того, он будет выплачивать алименты в размере трети всех доходов, а также 100 тысяч рублей ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.

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