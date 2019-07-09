Адвокат бывшей жены Глушакова показал, как игрок видится с детьми. Сам футболист говорил обратное

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи, обвинил футболиста во лжи. Футболист подал заявление в Следственный комитет РФ. Он обвиняет бывшую супругу в подделке документов и хочет добиться права видеть своих детей - семилетнюю Валерию и двухлетнюю Дарью.

"Сегодня Денис Глушаков подал заявление в Следственный комитет и просит посадить в тюрьму маму своих детей. В заявлении он утверждает, что ему не дают видеться с детьми. А это вчерашнее фото с камер (дата и время на скринах). Вот как его назвать после этого?", - написал Жорин в Твиттере, приложив фотографиии.