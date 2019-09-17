Адвокат Бушманов: «Ограничений на выезд за границу у Кокорина и Мамаева нет»

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, прокомментировал условия УДО для своего клиента, а также братьев Александра и Кирилла Кокориных.

— Появилась информация, что Мамаев может продолжить карьеру в «Галатасарае». Как это увязывается с условиями УДО?

— Я в любом случае не в курсе спортивных планов Павла. Эти вопрос осветить может только он. То, что связано с ограничениями, предписанными по постановлению суда. Насколько мне известно, каких-либо ограничений, связанных с выездом за пределы РФ там нет. Соответственно, эти ограничения могут налагаться только решениями каких-либо других органов, например, службой судебных приставов. В данном случае по постановлению есть следующие обязанности: Павел должен вести себя надлежащим образом, не совершать уголовных и административных преступлений, а также в установленный день, который ему назначен, являться для отметки. То есть человек приходит и дает пояснения: где он, что делает, с кем общается. Обычно это происходит по месту постоянной регистрации.

— То есть в теории он может играть где-то за границей, один раз в месяц возвращаясь для отметки?

— Безусловно.

— Постановления для Мамаева и братьев Кокориных одинаковые?

— Полагаю, да. Это обычные, стандартные постановления.

Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции