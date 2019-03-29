Адвокат Александра Кокорина: "ЕСПЧ не принял нашу жалобу? Даже если так, через два дня направим ее вновь"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал "СЭ" информацию, согласно которой Европейский суд по правам человека не стал рассматривать обращение защиты футболиста, так как оно не соответствует правилам оформления.

В начале февраля сторона Кокорина заявляла о намерении подать в ЕСПЧ жалобу на арест игрока. В СИЗО у форварда возникли проблемы с коленом из-за отсутствия должной реабилитации после травмы.

– Это правда? И в чем заключается ошибка? – вопрос Ромашову.

– Мы пока про это ничего не знаем. Я видел эту информацию, но верно ли это, не в курсе. С момента подачи до появления новости, прошло всего два с половиной дня. Уж больно маленький срок для непринятия заявления. Если даже такое произошло, это должна была сделать канцелярия по формальным признакам, а не сам суд. Но все это обычно делается в более длительный период, так как поступает большое количество жалоб.

– Пока беспокоиться не о чем?

– Мы, во всяком случае, не беспокоимся. Вы знаете, в чем дело, если даже усмотрели помарки, это будет исправлено за пару дней, и заявление направлено обратно. Какие тут проблемы?

– Вам поступило обвинительное заключение? Есть какие-то замечания по нему, жалобы?

– Поступило. Замечаний по нему много, будем на предварительном слушании доводить их до сведений суда.

Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара"Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находится в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года. Всех четверо участвовали в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. (Арман Мкртчян)