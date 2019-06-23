23:05 23 июня | Футбол — РПЛ

Адриану сделал предложение своей русской девушке?

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Екатерина Дорожко, девушка нападающего "Спартака" Луиза Адриану в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена с кольцом на безымянном пальце правой руки.

- Пусть всегда будем мы, - такой подписью сопровождается фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пусть всегда будем мы 🙏🏾❤️

Публикация от Катюша Дорожко (@dorozhko)

В минувшем сезоне Адриану провел 32 матча за "Спартак", забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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