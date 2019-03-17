22:23 17 марта | Футбол — РПЛ

Адриану получил "Золотого кабана" перед игрой "Спартак" – "Зенит"

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану получил перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1) награду от болельщиков красно-белых "Золотой кабан", сообщает официальный Инстаграм москвичей. 31-летний бразилец признан лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона.

В прошлом сезоне Адриану провел за "Спартак" 38 матчей, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач. Вместе с красно-белыми стал обладателем бронзовых медалей РПЛ, а также завоевал Суперкубок России.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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