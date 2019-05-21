Адриану и Фернанду тренируются со "Спартаком", несмотря на пропуск матча с "Оренбургом"

Во вторник "Спартак" возобновил тренировки перед матчем 30-го тура премьер-лиги против "Оренбурга".

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в занятиях принимают участие нападающий Луиз Адриану и полузащитник Фернанду - они пропустят предстоящую встречу из-за перебора желтых карточек. Оба игрока будут работать с командой на протяжении всей недели.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 49 очков. В текущем сезоне Адриану провел 32 матча за красно-белых, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Фернанду принял участие в 27 встречах, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми пасами.

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