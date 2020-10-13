Адольфо Гайч: «Надеюсь забить гол в официальной игре как можно раньше»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч подвел итоги товарищеской встречи с «Арсеналом» (1:1), в которой форварду удалось отличиться забитым мячом.

— Мы провели хороший матч. Этой встречей многие футболисты компенсировали недостаток игровой практики, — цитирует аргентинца сайт ЦСКА. — И я очень доволен тем, что забил гол, пусть даже и не в официальной встрече. Это очень важно для меня.

— А когда ждать от тебя голов в официальных матчах?

— Я надеюсь, что это случится как можно раньше! Сам очень хочу порадовать наших болельщиков.

— Как оценишь свою физическую форму на данный момент?

— Мне кажется, я полностью готов как к играм в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Я набрал отличные кондиции.

— Ближайший матч у ЦСКА — с «Динамо». Что уже узнал про будущего соперника?

— «Динамо» — клуб именитый, с традициями. Знаю, что это один из самых сильных соперников для нас. Поэтому матч будет зрелищным и сложным, но нам обязательно надо победить.