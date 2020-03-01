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Адиль Рами будет полностью готов к следующему туру РПЛ

1 марта 2020, 22:49

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами должен подойти к следующему туру Тинькофф-чемпионата России в полной боевой готовности.

В воскресенье «Сочи» на своем поле проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура. 34-летний Рами, перешедший в команду 22 февраля, пропустил матч из-за травмы. После игры футболист отметил, что чувствует себя лучше, но не знает, когда вернется на поле.

— Думаю, что к следующему матчу Рами должен подойти уже в боевой готовности, — цитирует ТАСС Рубашко.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7874289

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