Адиев ушел из «Ахмата» через 10 дней после назначения

Магомед Адиев заявил об уходе из тренерского штаба «Ахмата». Специалист 30 сентября был назначен ассистентом нового главного тренера Игоря Шалимова, заменившего Рашида Рахимова. По словам Адиева, он не хотел, чтобы его присутствие в тренерском штабе оказывало на Шалимова психологическое давление.

«Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера «Ахмата», — написал Адиев в Instagram. — Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды.

Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом, кроме «Ахмата». Здесь — дома — я слишком пропускаю всё через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде и главному тренеру.

Кроме того, все те разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером «Ахмата», не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды — это спокойная и планомерная работа и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех. Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице.

Решение для меня непростое ещё и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать. Между мной и Шалимовым остаются отличные доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать своё дело.

После долгого и трудного разговора с президентом клуба, мы пришли к полному взаимопониманию. Я благодарен руководству клуба, которое приняло мое решение и в интересах команды пошло мне навстречу. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову и всем, кто поверил в меня. Спасибо болельщикам, которые так тепло меня здесь встретили. Верю, что впредь команда будет радовать вас своей игрой и результатами.

Удачи, «Ахмат»!".

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