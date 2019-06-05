Адиев рассказал, что на сегодня предложения от "Рубина" у него нет

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, что на данный момент у него нет конкретных предложений о работе, но он ведет переговоры и проводит встречи.

– Сейчас есть предложения от клубов?

– Не скрою, интерес есть, но в моем понимании "предложение" – когда передо мной лежит контракт, и меня просят его подписать. На сегодняшний день такого нет. Есть люди, с которыми я веду общение. Сегодня разговаривали, завтра, послезавтра тоже будем. Есть еще ряд запланированных встреч, на которых мы будем присматриваться друг к другу. У меня идет диалог с рядом клубов. Подчеркиваю, не соглашусь только ради того, чтобы работать.

В принципе, сейчас я уже не опустошен, отдохнул, начинаю новый этап в жизни, но мне важна стартовая площадка, чтобы я мог как тренер от самого себя потребовать тот результат, которого должен добиться.

– Действительно вели переговоры с "Ахматом"?

­– В последнее время СМИ много пишут об этом. Понятно, что "Ахмат" – команда из моего родного города, я играл за нее, немного тренировал ее. Хочешь – не хочешь, меня будут связывать с "Ахматом". Что касается переговоров – да, он были. Наверное, в какой-то степени они существуют и сейчас, но есть одно "но" – там уже есть главный тренер, Рашид Рахимов. Для меня табу – проецировать себя на какой-то клуб, если его уже кто-то возглавляет. Корпоративную этику стараюсь соблюдать, но ведь и закон бумеранга никто не отменял.

Если я возглавлю какую-то команду, то мне не хочется, чтобы люди за спиной вели диалоги и шли на живое место. Сторонюсь таких вещей. Старался уводить диалог с "Ахматом" в дружелюбную сторону, объясняя, что в клубе уже есть достойный главный тренер, который дает результат. Болельщики его поддерживают. Желаю "Ахмату" и с Рашидом Рахимовым, и с любым другим тренером только процветания, это мой родной клуб, а что должно случиться, рано или поздно случится. Абсолютно не тороплю события, "Ахмат" идет своей дорогой, я – своей.

– Грубо говоря, вы можете придти в "Ахмат", только если клуб уволит Рашида Рахимова.

– Конечно, по-другому никак. Если увижу, что люди разошлись, можно будет вести более детальный разговор.

– При этом пост главного тренера освободился в "Рубине". Правда, что с вами уже говорили представители казанского клуба?

– На определенном этапе до меня доходили разговоры, что что-то может получиться, но до конкретики не дошло.

– Значит, на сегодня предложения от "Рубина" у вас нет?

– Верно.

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