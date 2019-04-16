Адиев поблагодарил болельщиков "Анжи" и журналистов из Санкт-Петербурга

Главный тренер "Анжи" в своем Инстаграме выразил благодарность болельщикам команды, а также журналистам из Санкт-Петербурга. Ранее команда уступила "Зениту" (0:5) в 23-м туре чемпионата России.

- Хотел бы выразить слова благодарности за теплый прием болельщикам и журналистам из Санкт-Петербурга. Для меня было приятной неожиданностью услышать после столь неудачной игры те слова, которые адресовали мне на послематчевой пресс-конференции, - написал Адиев в Инстаграме. - Это очень высокая оценка не только моей работы, но и работы всех футболистов, всей нашей команды. Спасибо за ваше гостеприимство и доброе отношение. Также я благодарен нашим болельщикам, приехавшим в Санкт-Петербург, и на протяжении всей встречи поддерживавшим нас несмотря на счет. Вы оставляете семьи, бросаете дела, забываете о своих заботах и в трудный момент едете за сотни километров, чтобы поболеть за родную команду. Вы и есть истинные герои. Мы играем для вас! И, конечно, мне очень приятно читать те многочисленные отзывы и комментарии, которые оставляют наши болельщики в социальных сетях. Такое ваше отношение не может не трогать. Я не в состоянии прочесть все комментарии, иначе у меня просто не останется времени на работу, но и увиденного и прочитанного мне достаточно, чтобы понять – мы не остались одни. Настоящие болельщики остались рядом с командой. Спасибо вам огромное!

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