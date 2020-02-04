Абильдгор провел первую тренировку с «Рубином»
15:16
Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор провел первую тренировку с казанцами, сообщает официальный Twitter.
23-летний датчанин подписал контракт с командой 3 февраля, аренда рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.
В текущем сезоне Абильдгор провел 11 матчей в чемпионате Дании, в которых забил один гол.
Первая тренировка Оливера Абильдгора в составе нашей команды ? pic.twitter.com/JP2Z0o6fbY— «Рубин» Казань (@fcrk) February 4, 2020
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