Абель Эрнандес: "Удаление Фернандеса - ключевой эпизод матча с "Оренбургом"

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после поражения от "Оренбурга" в матче 23-го тура чемпионата России (2:3) отметил, что удаление защитника Мариу Фернандеса – ключевой эпизод всей игры. Он добавил, что это был абсолютно нормальный игровой эпизод.

– Абель, к сожалению, мы потерпели неожиданное и очень досадное поражение от "Оренбурга". В чем его причины?



– Огромное влияние на ход встречи оказало удаление, которое случилось еще в первом тайме. Играть столько времени в меньшинстве – очень тяжело, поэтому мы не смогли продемонстрировать весь свой потенциал, выйти на свой уровень игры, чтобы добиться победы.



– Получается, удаление Марио – ключевой эпизод всего матча?



– Конечно, это был ключевой эпизод. Марио – наш ведущий игрок, очень сильный футболист. Его отсутствие сказалось. Но я отмечу, что команда не опустила рук. Продолжила борьбу, шла вперед, сравняла счет. К сожалению, нам не удалось добиться положительного результата.



– Какую оценку можете дать моменту, когда Марио получил вторую желтую?



– По мне это был абсолютно нормальный игровой эпизод. Два футболиста боролись за мяч и сошлись в стыке. Со стороны Марио не было никакого злого умысла. Он не хотел сыграть в ногу, нанести травму.

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