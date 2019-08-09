Абдул Азиз Тетте: "Переход Малкома в "Зенит" сделает РПЛ более привлекательной"

Бывший полузащитник "Динамо" Абдул Азиз Тетте в преддверии матча бело-голубых против "Зенита" отметил важность трансфера Малкома в питерский клуб для российского чемпионата. Бразилец перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро.

— Команде всегда следует что-то менять, чтобы удерживать баланс, — цитируют "Известия" Тетте. — Думаю, сейчас у «Динамо» подобралась очень хорошая команда. Это здорово для болельщиков. Ребятам же лишь следует усердно работать и идти вперед, тогда всё получится. Если говорить о «Зените» и покупке Малкома, это очень большой трансфер. Он отличный игрок, и его переезд в Россию должен здорово сказаться на всей лиге, сделав её более привлекательной.

"Динамо" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, 10 августа 2019, онлайн-трансляция, начало - в 19.00 мск