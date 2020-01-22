«А вы Месси ждали?» Слуцкий шутит о новичке «Рубина»
22 января 2020, 14:30
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в Instagram ответил на комментарий одного из болельщиков о переходе полузащитника Дарко Йевтича.
— Что за ноунейм?
— А вы Месси ждали? — ответил Слуцкий.
Скриншот страницы Instagram «Рубина». Фото Instagram
26-летний швейцарец подписал контракт с казанцами 22 января, перейдя из «Леха». Соглашение рассчитано на 4,5 года.
В текущем сезоне Йевтич сыграл в 19 матчах чемпионата Польши, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.
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