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«А вы Месси ждали?» Слуцкий шутит о новичке «Рубина»

22 января 2020, 14:30
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в Instagram ответил на комментарий одного из болельщиков о переходе полузащитника Дарко Йевтича.

— Что за ноунейм?

— А вы Месси ждали? — ответил Слуцкий.

Скриншот страницы Instagram "Рубина". Фото Instagram
Скриншот страницы Instagram «Рубина». Фото Instagram

26-летний швейцарец подписал контракт с казанцами 22 января, перейдя из «Леха». Соглашение рассчитано на 4,5 года.

В текущем сезоне Йевтич сыграл в 19 матчах чемпионата Польши, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

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