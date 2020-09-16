«А он куда-то уходил?» Газизов прокомментировал будущее Кутепова

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем защитника команды Ильи Кутепова.

— 21 сентября будет общее собрание. Какова позиция клуба по телевизионному контракту и новому лимиту?

— Можно я оставлю при себе? Сначала выскажусь коллегам, а потом вам. У меня есть определенные сомнения по тому, что сейчас продвигается.

— Кутепов сегодня был в старте, хорошо себя проявил. Он остается?

— А он куда-то уходил?

— Были разговоры.

— Мы все время говорим, что кто-то уходит и приходит. Я с агентом на связи. Конечно, когда человек не выходит на поле, у него есть претензии. Это нормально. Но мы все вместе преодолеваем проблемы. (Артем Калинин)