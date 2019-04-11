"А как вы меня назвали пи***, помните?" Протасовицкий - водителю Соловчуку на суде Кокорина и Мамаева

Детский футбольный тренер Александр Протасовицкий заявил, что водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук назвал его нецензурным словом во время потасовки с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- Вы помните, как я вас вел к машине? Помните, как разводил руками? - сказал Протасовицкий.

- Да.

- А как вы меня назвали пи***, помните?

- Я не мог никого никак назвать в тот момент!

- Несмотря на то, что мои действия были после оскорблений, я бы хотел принести публичные извинения. Я не сдержался и нанес два удара. Извините. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, Кокорин, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live