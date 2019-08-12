6 матчей ЧМ-2018 могли провести не в Самаре, а в Краснодаре

"Самара Арену" передадут в собственность Самарской области в четвертом квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Азарова. Арена была открыта в 2018 году. На ней состоялись шесть игр чемпионата мира-2018, включая игру России против Уругвая (0:3). На данный момент на "Самара Арене" играют "Крылья Советов", стадион находится в управлении ФГУП "Спорт Ин".

- Согласно утвержденному плану, стадион будет передан нам в четвертом квартале 2019 года. Для управления ареной будет создано государственное автономное учреждения "Самара Арена", - сказал губернатор.

По его словам, после передачи стадиона в собственность региону, арена будет использоваться более интенсивно. Планируется проводить концерты и конференции, выставки, спортивные и деловые мероприятия, получать доход от сдачи в аренду коммерческих площадей.

Азаров рассказал, что Краснодар рассматривался в качестве замены Самары для проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года из-за неготовности стадиона "Самара Арена".

- Самым тяжелым оказался период, когда люди перестали верить, что мы построим стадион. Когда заговорили об альтернативном поле и стали рассматривать Краснодар как замену Самаре, это был психологически очень тяжелый момент. Нужно было поднять команду, сделать так, чтобы люди поверили в свои силы, - рассказал губернатор.