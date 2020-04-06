50! Игорь Чугайнов отмечает юбилей

6 апреля 1970 года в Москве родился Игорь Чугайнов. Сегодня бывшему защитнику «Торпедо», «Локомотива» и сборной России исполняется 50 лет.

Чугайнов пять раз выигрывал Кубок России. Он получал «серебро» (четырежды) и «бронзу» (дважды) чемпионата России. В составе сборной России Чугайнов провел 26 матчей и ездил в ее сотсаве на чемпионат мира-2002, правда на поле в Японии и Корее не выходил.

После завершения карьеры Чугайнов стал тренером. ОН работал с юношеской сборной России, входил в тренерский штаб главной команды, потом тренировал разные клубы, в том числе «Химки», «Торпедо», «Сокол» и «Спартак» из Нальчика.