20:25 9 августа | Футбол — РПЛ

Прогноз на матчи 5-го тура РПЛ от Дмитрия Симонова

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Мнение обозревателя "СЭ" Дмитрия Симонова.

 

 

 
 
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
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