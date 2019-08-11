4:0! "Локомотив" разгромил "Урал" в Москве

"Локомотив" разгромил "Урал" со счетом 4:0 в матче 5-го тура чемпионата России. Московский клуб одержал вторую победу кряду и поднялся на второе место в турнирной таблице, команда из Екатеринбурга не может победить три встречи подряд.

В составе победителей в первом тайме отличились Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов, а во втором всего за три минуты забивали Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук. Отметим, что для Рифата это первый мяч за "Локо" в этом сезоне.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

Голы: Смолов, 17 (1:0). Жемалетдинов, 28 (2:0). Крыховяк, 76 (3:0). Ал.Миранчук, 78 (4:0).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус (Идову, 82), Жемалетдинов, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Сулейманов, 85), Ант.Миранчук (Тугарев, 79), Смолов.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов (Поляков, 46), Егорычев, Аугустыняк, Фидлер (Бавин, 77), Бикфалви, Димитров, Панюков (Ильин, 46).

Предупреждения: Фидлер, 16. Смолов, 19. Емельянов, 35. Поляков, 50.

Судьи: Волошин (Смоленск). Веретешкин (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).

11 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена".

"Локомотив" – "Урал": все голы матча

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