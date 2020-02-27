27 февраля 1985 года в Москве родился Динияр Билялетдинов. Сегодня бывшему полузащитнику «Локомотива», «Спартака», «Эвертона» и сборной России исполняется 35 лет.

Начинал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве», за который играл в течение пяти лет. В 2009 году перешел в английский «Эвертон» и, проведя в составе «ирисок» 77 матчей, в 2012 году был куплен «Спартаком». Потом играл за «Торпедо», «Анжи», «Рубин» и литовский «Тракай».

В составе «Локо» полузащитник становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В период с 2005 по 2012 годы Билялетдинов выступал за сборную России, участвовал в ее составе на чемпионате Европы 2008 года, где завоевал бронзовые медали.