3:0! Бийол забил третий гол ЦСКА в матче с "Крыльями Советов"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил гол на 52-й минуте матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Встреча проходит на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.
⚽ Яка Бийол забил свой четвёртый мяч в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 26 мая 2019 г.
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