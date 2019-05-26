15:10 26 мая | Футбол — РПЛ

3:0! Бийол забил третий гол ЦСКА в матче с "Крыльями Советов"

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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил гол на 52-й минуте матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"Встреча проходит на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.

 

ЦСКА - Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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