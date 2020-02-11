21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Игоря Нетто
11 февраля 2020, 15:18
21-й тур чемпионата России будет посвящен памяти капитана «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Такой выбор произошел по инициативе ветеранов «Спартака» и сотрудников РФС Никиты Симоняна и Александра Мирзояна.
«Спартак» в матче 21-го тура РПЛ встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 9 марта в Москве.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-02-11-bilety_na_match_spartak__krasnodar_v_ramkakh_21-go_tura_imeni_igorya_netto/
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