21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Игоря Нетто

21-й тур чемпионата России будет посвящен памяти капитана «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Такой выбор произошел по инициативе ветеранов «Спартака» и сотрудников РФС Никиты Симоняна и Александра Мирзояна.

«Спартак» в матче 21-го тура РПЛ встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 9 марта в Москве.