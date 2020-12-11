«2020, иди на ***». Джикия рассказал, какими словами проводит коронавирусный год

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» поделился намерением поскорее проводить 2020-й год, который оказался ознаменован мировой пандемией коронавируса, оказавшей влияние как на общественную, так и на спортивную жизнь.

— Наша игра с Зенитом станет такой жирной точкой в этом непростом году, который, я думаю, всех коснулся так или иначе. Знаете, мы с парнями в раздевалке шутим, что 31 декабря надо всем в инстаграм выложить фотки со словами «2020, иди на ***», — сказал Джикия.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин).

«В матче с «Зенитом» на поле будет война». Георгий Джикия — о последних играх года и ситуации в чемпионате