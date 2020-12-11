«2020, иди на ***». Джикия рассказал, какими словами проводит коронавирусный год
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» поделился намерением поскорее проводить 2020-й год, который оказался ознаменован мировой пандемией коронавируса, оказавшей влияние как на общественную, так и на спортивную жизнь.
— Наша игра с Зенитом станет такой жирной точкой в этом непростом году, который, я думаю, всех коснулся так или иначе. Знаете, мы с парнями в раздевалке шутим, что 31 декабря надо всем в инстаграм выложить фотки со словами «2020, иди на ***», — сказал Джикия.
(Максим Алланазаров, Артем Калинин).
«В матче с «Зенитом» на поле будет война». Георгий Джикия — о последних играх года и ситуации в чемпионате
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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