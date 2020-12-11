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«2020, иди на ***». Джикия рассказал, какими словами проводит коронавирусный год

11 декабря 2020, 09:30
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» поделился намерением поскорее проводить 2020-й год, который оказался ознаменован мировой пандемией коронавируса, оказавшей влияние как на общественную, так и на спортивную жизнь.

— Наша игра с Зенитом станет такой жирной точкой в этом непростом году, который, я думаю, всех коснулся так или иначе. Знаете, мы с парнями в раздевалке шутим, что 31 декабря надо всем в инстаграм выложить фотки со словами «2020, иди на ***», — сказал Джикия.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин).

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