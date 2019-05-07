7 мая 2017 года. Москва. Денис Глушаков и фанаты "Спартака" празднуют чемпионство на "Открытие Арене". Фото Никита Успенский

7 мая 2017 года "Спартак" стал чемпионом России. Красно-белые оформили досрочную победу в премьер-лиге после того, как "Зенит" в 27-м туре на своем поле проиграл "Тереку" (0:1) и лишился теоретических шансов догнать лидера.

Спартаковский праздник начался сразу после финального свистка игры в Санкт-Петербурге. Лидер команды Массимо Карреры, полузащитник Денис Глушаков, едва ли не первым приехал в Тушино на территорию стадиона "Открытие Арена". Вместе с ним долгожданное золото красно-белых отмечали вратарь и капитан Артем Ребров и многочисленные болельщики. Немногим позже главный тренер собрал команду в одном из ресторанов Москвы.

После ближайшего домашнего матча в лиге – 17 мая с "Тереком" в 29-м туре (3:0) – "Спартак" получил чемпионский кубок. Болельщики перед этим заполнили все поле – это произошло за считанные секунды после финального свистка.

Представляем обложки золотых для "Спартака" номеров "СЭ". В том числе газеты за 10 мая 2017 года.