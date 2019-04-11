18 тысяч рублей. Официант назвал сумму, которую должна была заплатить компания Кокорина и Мамаева

Ринат Токтаров, официант "Кофемании", дал на заседании суда показания по поводу драки в кафе с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. В конфликте утром 8 октября 2018 года пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Мое внимание было направлено на Кирилла. Мы с девушкой-менеджером успокаивали его. Девочка чуть ли не трясла его. Далее, пока я успокаивал Кирилла, сзади слева разговаривали тот "язык компании" (тот мужчина, которого официант не знает) и часть гостей. Не слышал, о чем они говорили, потому что не услышал.

– Далее?

– Началась новая потасовка позади меня. Я помню, что кого-то из ребят пытался удержать за руках. То есть, с одной стороны, держу Кирилла, с другой – держу кого-то за рукав.

– Кто-то к Паку подходил?

– Все, кто был в этой зоне, были в пиджаках. я не знаю, с кем у него была назначена встреча. Кто-то параллельно пытался вести съемку (из соседнего зала). Часть ребят, сидящих за столами, постепенно уходила.

– Откуда известно, что снимают?

– Во-первых, гости говорили. Во-вторых, Александр нецензурно крикнул: "Зачем ты снимаешь?"

– К кому это было адресовано?

– Кто-то стоял с телефоном. Я не помню этого человека. Лично я видел, что пара людей пытались это заснять. Далее была странная девушка, которая почему-то била посуду.

– Случайно?

– Наверное, целенаправленно. Это было необъяснимо.

– Что далее? – продолжает прокурор.

– Девушка стояла на скамье и ходила туда-сюда, перелезла через скамью и выплеснула на какого-то мужчину жидкость. По ее мнению, он снимал. Еще был момент: когда мы подошли к мужчине в синем костюме, Кирилл спросил "зачем ты снимал?". Он ответил: "Я не снимал". Кирилл настаивал, а я защищал этого мужчину: говорил, что он перепутал. Кирилл сказал: "Поклянись". Мужчина поклялся. Еще стоял вопрос: нужно рассчитаться.

– Была внушительная сумма?

– Около 18 тысяч со стола.

Адвокат Стукалова попросила уточнить валюту для сидящих в зале журналистов – официант сообщил, что речь о сумме в рублях. (Илья Егоров)

Мамаев и Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live