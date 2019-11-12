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18-летний нападающий «Калуги» едет на сборы с «Уфой»

12 ноября 2019, 22:41
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Нападающий «Калуги» Николай Суханов получил приглашение на сборы «Уфы», сообщает пресс-служба клуба Олимп-ПФЛ. Сборы пройдут в Сочи в середине ноября во время паузы на матчи сборных.

В нынешнем сезоне 18-летний Суханов провел 17 матчей и забил 8 мячей в группе «Центр».

Форвард защищает цвета «Калуги» с весенней части сезона-2016/17. Всего он отыграл за команду 63 встречи и отметился 9 голами.

Дополнительная информация

https://vk.com/wall-8810111_40828

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