Детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, друг полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, после прений по своему делу в Пресненском суде Москвы выступил с последним словом.

Протасовицкий, Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для Мамаева и Протасовицкого заключение на 1 год и 5 месяцев в колонии общего режима, а для братьев Кокориных – на 1 год и 6 месяцев.

– У младшего Кокорина большой потенциал, хочу, чтобы он учился, – сказал Протасовицкий. – Саша Кокорин один из лучших нападающих страны, отличный парень, отличный спортсмен. Павла знаю с детства, один из лучших футболистов нашей страны. Такие люди не должны терять свой потенциал здесь.

Я нанес Соловчуку два удара, которые я признаю. Но 17 месяцев за два удара? Я не Майк Тайсон. Мы признали свою вину за каждый удар, неудобства. Мы извинились, раскаялись. Здесь собрались сильные парни. Когда смотришь на их выступления, и у них дрожит голос, это говорит о раскаянии. Хочу принести извинения за содеянное, хотел бы извиниться перед обществом за нас за всех, за себя в частности. Перед своими родными и близкими, которым тяжело больше, чем нам – сто процентов.

Тот срок, который мы отбыли, он, безусловно, равноценен содеянному. Надеюсь, на справедливое решение. Срок повлиял на жизнь каждого из нас, осознание всего. Послужит хорошим уроком – как и нам, так и многим, кто на нас равнялся, смотрел. На всех тех, кто мог подражать. Свои выводы мы тоже сделали. Хочу попросить принять справедливое решение. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: live!