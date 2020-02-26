16-летний вратарь Тороп: «Не могу представить себя без ЦСКА, это мой второй дом»

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп заявил, что не может представить себя вне команды.

— По факту я тут провел половину жизни, — цитирует вратаря официальный сайт московских армейцев. — Представить себя без ЦСКА уже не могу. Для меня это не просто команда, это второй дом, я живу этим клубом. Так как я знаком практически со всеми тренерами и сотрудниками и в академии, и в молодежке, и в основе, проблем в общении не возникает, куда бы я ни приехал — будь это занятие с основной командой или с пацанами из школы

16-летний вратарь в текущем сезоне провел семь матчей в молодежном первенстве России, пропустил десять мячей и один раз отыграл на ноль.