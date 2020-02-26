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16 лет назад «Спартак» провел первый матч под руководством Невио Скалы

10:00
Невио Скала. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Невио Скала. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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26 февраля 2004 года «Спартак» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА уступил «Мальорке» со счетом 0:3. В составе испанцев один из голов забил Самюэль Это'О.

Этот матч стал первым для главного тренера красно-белых Невио Скалы. В ответной встрече москвичи победили со счетом 1:0.

Скала возглавлял «Спартак» с декабря 2003-го по сентябрь 2004 года. После этого итальянский специалист больше не работал тренером.

За свою карьеру 72-летний специалист также возглавлял «Виченцу», «Реджину», «Парму», «Перуджу», дортмундскую «Боруссию», «Бешикташ» и «Шахтер».

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