1500 болельщиков стали жертвами перекупщиков билетов и не попали на матч "Ростов" - "Спартак"

Пресс-служба "Ростова" сообщила, что около 1500 человек не смогли попасть на матч 23-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:1). Болельщики стали жертвами мошеннических действий перекупщиков билетов.

– Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что ФК "Ростов" категорически против деятельности перекупщиков билетов. Из-за их мошеннических действий 1500 человек не смогли попасть на матч со "Спартаком". Билеты, которые продавались по завышенной цене на сторонних сайтах, были аннулированы. Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем убедительно рекомендуем вам покупать билеты только на официальном сайте клуба: tickets.fc-rostov.ru, а также в кассах стадионов "Ростов Арена", "Олимп-2", фан-шопе в ТРЦ "Горизонт" и в магазине ООО "Крипт".

"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков, "Спартак" - 5-е (36 очков).

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