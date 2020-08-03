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150 российских арбитров изучают английский язык

3 августа 2020, 17:37
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Российские судьи продолжают изучение английского языка. Уже 150 арбитров получили возможность повысить качество языковой подготовки, сообщает официальный сайт РФС.

Реформа судейства, реализация которой началась в конце 2019 года, предполагает улучшение языковых знаний у российских арбитров для лучшей коммуникации с легионерами и увеличением востребованности на международной арене.

Первый этап обучения арбитров продлится восемь месяцев. За это время они повысят языковые навыки на два уровня.

— Мы работаем над всесторонним развитием наших арбитров. Знание английского языка необходимо судьям, — считает руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. — Это позволяет им объяснять свои решения легионерам и лучше контролировать ход игры. Кроме того, знание иностранных языков увеличивает шансы получить назначение на международные матчи. В первый месяц работы программы наши арбитры показали отличный прогресс и высокую заинтересованность. 96% уже начали осваивать курс, тогда как средний показатель в больших компаниях составляет 80-85%. Мы ждем высоких результатов и надеемся, что эти навыки помогут улучшить судейство в России.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212018

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