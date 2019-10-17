Дзагоев и Набабкин посетили московскую школу
17 октября 2019, 12:59
Игроки ЦСКА полузащитник Алан Дзагоев и защитник Кирилл Набабкин посетили московскую школу 138 в рамках программы «Урок ЦСКА», сообщает официальный сайт команды. Сначала дети задали игрокам вопросы, а затем отправились играть в футбол.
Дзагоев и Набабкин были в разных командах. Несколько товарищеских матчей не выявили победителя: каждый одержал по одной победе, и еще трижды была зафиксирована ничья.
Праздник завершился вручением подарком детям и автограф-сессией.
ЦСКА с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/media/photo/urok-cska-s-dzagoevym-i-nababkinym/25/
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