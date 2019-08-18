Зурико Давиташвили: «Тоже хочу забивать, но главное, чтобы победила команда»

Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили поделился мнением о матче 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).

— Два ваших соотечественника уже забили. Когда ждать гола от вас?

— Я тоже хочу забивать, но главное, чтобы победила команда. Я работаю на команду, — цитирует Давиташвили официальный сайт казанцев.

— Бека и Хвича подкалывают вас, что они уже забили, а вы нет?

— Нет (смеется), мы как одна семья, мы радуемся голам все вместе.

— Зурико, как у вас с русским языком?

— Я занимаюсь и сам, и с учителями. Где-то через месяц-полтора готов дать ответы на русском.

— Расскажите про момент в первом тайме, когда попали в перекладину.

— Я целился, думал, что забью, но попал в перекладину. Надо работать, чтобы попадать в ворота.

— Физически хватает на весь матч?

— В начале сезона было тяжело, сейчас уже чувствую, что хватает на 90 минут.