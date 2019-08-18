Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол

Юрий Семин: «Локомотив» еще не набрал оптимальную форму»

18 августа 2019, 18:55
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил готовность команды к матчу 6-го тура чемпионата России против «Динамо».

«Локомотив» еще не набрал оптимальную форму. Потому что для этого нужно провести серию сильных матчей. Да и ряд игроков не набрали оптимальные кондиции, тот же Кверквелия, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Мы не ориентировались на изменения в составе «Динамо». Обращали внимание на свои действия, свои варианты. Конечно, неожиданности есть, так как это новые игроки. Они по-новому будут вести игру. Сориентируемся по ходу матча.

Джорджевич будет полезен в любое время, но сегодня оно пока еще не пришло».

Динамо — Локомотив

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир