Все матчи под эгидой УЕФА на этой неделе будут начнутся с минуты молчания в память о Юханссоне

УЕФА скорбит по почетному президенту Леннарту Юханссону.

Как сообщается на официальном сайте организации, в знак уважения к великому лидеру с минуты молчания будут начинаться все матчи Лиги наций УЕФА, европейских отборочных матчей УЕФА и до 21 года. Юханссон был президентом УЕФА в течение 17 лет, с 1990 по 2007 год, и умер в возрасте 89 лет.

-Я знаю, что какие бы решения я ни принимал, согласны ли с ними люди, я выбираю то, что я считаю хорошим для футбола, - вспоминает его слова УЕФА.

В числе достижений Юханссона - утверждение сегодняшнего формата Лиги чемпионов УЕФА, что позволило ей стать самым престижным клубным соревнованием в мире, в котором принимают участие большинство лучших игроков планеты.