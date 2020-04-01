1 апреля, в день смеха, день рождения празднуют следующие спортсмены и деятели спорта.

42 года исполняется бывшему полузащитнику «Крыльев Советов», «Сатурна», «Динамо» и «Волги» Андрею Каряке.

44 года отмечает прославленный голландский футболист Кларенс Зеедорф.

45 лет празднует главный тренер «Урожая» Андрей Гордеев.

46 лет отмечает бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных.

61 год празднует экс-голкипер «Стяуа» Хельмут Дукадам, отразивший в финале Кубка европейских чемпионов против «Барселоны» (сезон-1985/86) четыре удара из четырех в послематчевой серии пенальти.

72 года исполняется прославленному советскому нападающему Михаилу Гершковичу.