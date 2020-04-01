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Вместо смеха — радость. Кто родился 1 апреля

1 апреля 2020, 12:32
Андрей Каряка. Фото "СЭ"
Андрей Каряка. Фото "СЭ"
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1 апреля, в день смеха, день рождения празднуют следующие спортсмены и деятели спорта.

42 года исполняется бывшему полузащитнику «Крыльев Советов», «Сатурна», «Динамо» и «Волги» Андрею Каряке.

44 года отмечает прославленный голландский футболист Кларенс Зеедорф.

45 лет празднует главный тренер «Урожая» Андрей Гордеев.

46 лет отмечает бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных.

61 год празднует экс-голкипер «Стяуа» Хельмут Дукадам, отразивший в финале Кубка европейских чемпионов против «Барселоны» (сезон-1985/86) четыре удара из четырех в послематчевой серии пенальти.

72 года исполняется прославленному советскому нападающему Михаилу Гершковичу.

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