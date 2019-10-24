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«Вильярреал» хочет открыть академию в России

24 октября 2019, 22:56
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Руководитель департамента развития международного бизнеса «Вильярреала» Брендон Парамо на лекции, организованной факультетом «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA, рассказал о планах клуба в России

— Причина, по которой мы в России — мы ищем возможность открыть академию здесь, — сказал Парамо. — Перед нами очень успешный пример Дениса Черышева. Нам интересен российский рынок.

Сотрудничество с российскими академиями? Готовы к этому. В консалтинге или бизнесе мы можем, например, обмениваться опытом. Но мы конкуренты в борьбе за игроков. (Ярослав Сусов)

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