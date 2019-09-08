Ветераны «Спартака» не смогли обыграть команду из Красноармейска
17:14
Ветераны «Спартака» сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче с командой ветеранов Красноармейска, сообщает официальный Instagram красно-белых. Игра была приурочена ко Дню подмосковного города.
Два мяча у «Спартака» забил Евгений Поляков, один раз отличился Сергей Юран. Кроме них, за спартаковских ветеранов выступали Андрей Сметанин, Рамиз Мамедов, Юрий Ковтун, Эдуард Мор, Владимир Букиевский, Валерий Зенков, Олег Кужлев, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Валерий Шмаров, Александр Кокорев и Олег Романцев.
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